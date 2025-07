Ubriachi alla guida rifiutano di fare l'alcol test: tre denunce durante controlli a Messina sud

Controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud nella zona jonica del capoluogo peloritano.

Al termine del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato più di 70 veicoli e 88 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza alcolica, per rifiuto dell’accertamento per la verifica della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e un’altra per rifiuto degli accertamenti per il tasso alcolemico. Sul conto di altri due soggetti, i militari hanno proceduto a contravvenzionarli, segnalandoli alla Prefettura per guida sotto l’effetto di alcol, essendo risultati con tassi alcolemici inferiori ai limiti per cui scatta la denuncia penale.

Inoltre, a seguito dei controlli effettuati, i militari hanno denunciato – a vario titolo – due persone rispettivamente per evasione dalla detenzione domiciliare e per porto di coltelli di genere vietato.