Rifiuti a Milazzo, crescono gli utenti del centro di raccolta: l’obiettivo ora è il potenziamento

Potenziare il Centro comunale di raccolta che ormai rappresenta un riferimento per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, ma anche per la plastica e la carta. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale che nella giornata di ieri ha approvato il progetto esecutivo per ampliare la struttura di contrada Masseria con una spesa di 388 mila euro che dovrà essere finanziata dalla misura Pr Fesr Sicilia 2021-2027 finalizzata proprio alla realizzazione o all’ampliamento dei Ccr. Il progetto approvato è già esecutivo e, avendo ottenuto tutti i pareri, potrà essere subito messo a bando per individuare la ditta che dovrà eseguire i lavori. L’intervento prevede l’utilizzo di una porzione dell’area adiacente al centro comunale, al fine di creare una nuova area operativa di servizio, necessaria a collocare ulteriori container scarrabili a supporto sia dei servizi esterni, che del conferimento degli utenti, nonché per migliorare la logistica e movimentazione interna dei materiali conferiti.

