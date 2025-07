Rassegna stampa 30-07-25 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Messina in edicola oggi:

Galvagno e l’inchiesta in Sicilia: «Tutti volevano le mance»

In Aula la relazione annuale di Basile: la politica del “bisolo” per Messina

Milazzo, nuovo contratto di solidarietà per i lavoratori della Duferco

IL CASO

Il medico è malato, il sostituto non c’è: niente primo soccorso in 2 comuni della zona jonica di Messina

IN CITTA'

Messina, arriva il night bus che viaggia verso la movida a suon di musica

IN PROVINCIA

Rifiuti a Milazzo, crescono gli utenti del centro di raccolta: l’obiettivo ora è il potenziamento

Deposito selvaggio dei rifiuti: costituito un ufficio speciale a Barcellona