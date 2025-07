Occupazioni abusive sulla spiaggia di Sant’Alessio Siculo: rimosse attrezzature del peso complessivo di 5 quintali

Nell’ambito dell’operazione nazionale complessa “Mare Sicuro 2025”, la Capitaneria di porto di Messina, alle prime luci dell’alba, ha condotto un’operazione finalizzata al contrasto dell’abusivismo sul demanio marittimo del comune di Sant’Alessio siculo programmandola congiuntamente al Corpo di Polizia Municipale.

L’attività è stata finalizzata alla repressione di quegli illeciti commessi sul litorale che ne limitano la libertà di fruizione, come il posizionamento illegittimo di sdraio, ombrelloni ed altre attrezzature sulla spiaggia libera anche oltre il tramonto. Tali attrezzature divengono veri e propri rifiuti abbandonati sull’arenile; in particolare dal litorale in parola sono stati rimosse numerose attrezzature, dal peso complessivo di circa 5 quintali, per le quali non è stato possibile rintracciare l’utilizzatore e che saranno avviate al successivo smaltimento a cura della Polizia Municipale di Sant’Alessio Siculo, successivamente alla redazione degli atti di rito.

I Nuclei di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Messina provvederanno ad effettuare una costante campagna di repressione delle violazioni alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e delle occupazioni abusive di cui agli artt. 54 e 1161 del cod. nav. al fine di garantire la libera fruizione e sensibilizzare l’utenza ed i fruitori delle spiagge ad una sempre maggiore attenzione verso la tutela del bene pubblico ed il rispetto reciproco di tutti gli utilizzatori delle spiagge e del mare, con particolare cura verso l’ambiente marino e costiero