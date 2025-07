Milazzo, nuovo contratto di solidarietà per i lavoratori della Duferco

Un altro anno di solidarietà per i lavoratori dell’ex Acciaieria di Giammoro che ancora non sono stati reimpiegati. L’attesa fumata bianca è arrivata e nella giornata di ieri è stato sottoscritto il contratto tra la Duferco, la rappresentanza sindacale unitaria e i sindacati di categoria. Un altro accordo per un anno con diverse prescrizioni. Ecco il dettaglio. Innanzitutto il numero dei lavoratori interessati che si è ridotto a 58. “Con decorrenza 11 agosto 2025 e per la durata di 12 mesi – si legge – viene disposta una riduzione dell’orario di lavoro, stabilita nella forma della riduzione dell’orario mensile. Detta riduzione dell’orario di lavoro coinvolgerà un numero complessivo di 74 lavoratori appartenenti alle qualifiche operaie ed impiegatizie dell’area produttiva e di quella indiretta.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale