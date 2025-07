Messina, arriva il night bus che viaggia verso la movida a suon di musica

Un bus trasformato in discoteca per accompagnare i giovani, ma non solo, verso la movida. Si chiama Night Bus e stasera e per altre cinque serate nel mese di agosto farà la spola, avanti e indietro, sulla stessa linea dello shuttle, la più usata dai messinesi. A bordo con i giovani della città, musica e dj set live.

Il viaggio inaugurale partirà alle 21.30 dalla fermata di Santa Margherita. Il varo con due passeggeri d’eccezione, il sindaco Federico Basile e la presidente di Atm, Carla Grillo. Dopo la corsa inaugurale di oggi il Night Bus tornerà in servizio: sabato 2, venerdì 8, sabato 16, venerdì 22 e sabato 30 agosto.

