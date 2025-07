La scuola "Leopardi" di Messina "istituto green": assegnata la bandiera verde

Dopo le bandiere blu a Messina sventola anche la bandiera verde. Un brillante risultato è stato raggiunto dal IV Istituto comprensivo “Giacomo Leopardi” che si dimostra scuola green e conquista la bandiera verde Eco-Schools. Si tratta di un premio internazionale per l’impegno profuso, attraverso progetti e iniziative per lo sviluppo della sostenibilità e tutela dell’ambiente, realizzate nel corso dell’ultimo anno scolastico con i piccoli alunni del plesso dell’infanzia Rodari (ex Csa) e gli studenti della scuola media. L’assegnazione della prestigiosa certificazione è stata decisa dalla commissione nazionale Eco-Schools che ha valutato positivamente il percorso virtuoso intrapreso dall’istituto di Minissale, guidato dalla preside Ersilia Caputo. Il progetto educativo coordinato dalla docente Concetta Raffa, è stato finalizzato alla promozione di comportamenti responsabili e stili di vita green. Un risultato che ha visto la partecipazione di tutta la comunità scolastica. Con la bandiera verde la scuola Leopardi è entrata ufficialmente nella Rete internazionale (formata da più di ottanta paesi del mondo), che condividono la missione Eco-schools.