Il medico è malato, il sostituto non c’è: niente primo soccorso in 2 comuni della zona jonica di Messina

Non “ingolfare” i Pronto soccorso per problemi che non siano effettivamente urgenti o che potrebbero essere gestiti diversamente, cercando soluzioni alternative.

Un invito rivolto spesso dalle autorità sanitarie agli utenti per cercare di decongestionare il sistema e garantire che le persone con effettive emergenze ricevano le cure necessarie in modo tempestivo.

Ma qual è la risposta che riescono a dare i servizi territoriali, soprattutto in questo periodo dell’anno quando la popolazione nei comuni turistici raddoppia? A giudicare da alcuni riscontri scarsa, per l’assenza di presìdi davvero in grado di far fronte a tutte le necessità. Emblematico quanto successo domenica scorsa nella sede della Continuità assistenziale di Sant’Alessio Siculo, che copre anche il comune di Santa Teresa di Riva: chi è arrivato all’ingresso ha trovato tutto sbarrato con affisso alla porta un cartello scritto a penna che informava sulla chiusura della struttura dalle 8 alle 20.

