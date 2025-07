A Messina debutta il "night bus" tra musica, movida e qualche... polemica VIDEO

Prima corsa del "night bus", l’inedito servizio serale di trasporto pubblico lanciato da ATM e pensato per i più giovani.

L’autobus, attivo a partire dalle 21.30 dalla fermata di Santa Margherita, attraversa le due riviere cittadine portando i ragazzi nei luoghi della movida estiva. Ma non si tratta di un bus qualunque: a bordo c’è un DJ che accompagna il tragitto con musica ad alto volume, trasformando il viaggio in una vera e propria esperienza musicale. L’iniziativa, che verrà replicata per cinque serate nel mese di agosto, ha fin da subito attirato l’attenzione dei media e suscitato entusiasmo tra molti giovani. ATM sottolinea che il progetto fa parte di una più ampia strategia per incentivare l’uso del trasporto pubblico, anche in orari serali e notturni, con formule innovative e accattivanti.

All'iniziativa non sono mancate le critiche, in particolare da parte del sindacato Uiltrasporti Messina, che ha espresso forti perplessità tramite il segretario generale Ivan Tripodi e il segretario aziendale Francesco Macrì. «Pur condividendo la volontà di promuovere soluzioni di mobilità innovative e giovanili – affermano – non si può prescindere dal rigoroso rispetto delle norme contenute nel Codice della strada, nel Regolamento di esecuzione, nonché nelle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e nel Regolamento Ue».