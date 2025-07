A Messina “Agenti per l’intelligenza artificiale” al Centro “E-si-sto” di Villa Dante

Il relatore principale sarà l’ing. Maurizio Ipsale , Gde (Google Developer Expert/Esperto sviluppatore Google) per Cloud e Intelligenza Artificiale e formatore Google Cloud di Datatonic. La sua esperienza garantirà una sessione ricca di spunti e conoscenze pratiche, ideale per chiunque desideri approfondire l’uso degli agenti intelligenti e fare rete con altri appassionati di tecnologia e professionisti.

L’evento si terrà giovedì 31 luglio 2025, dalle ore 18 alle 21, al Centro Polifunzionale E-Si-Sto, a Villa Dante , gentilmente concesso da Messina Social City. L’iniziativa si propone di offrire ai partecipanti una panoramica approfondita sulle entusiasmanti possibilità offerte dai Llm (Large Language Models/Grandi modelli linguistici) e dagli agenti per l’intelligenza artificiale, attraverso l’esplorazione di applicazioni concrete e l’interazione con un esperto del settore.

Gdg (Google Developer Groups/Gruppi di Sviluppatori Google) Nebrodi e Gdg Cloud Modena, in collaborazione con Datatonic, organizzano “ Agenti per l’Intelligenza Artificiale ”, una conferenza gratuita e informale dedicata alle più recenti innovazioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale e degli agenti generativi.

L’evento è rivolto a sviluppatori, studenti, professionisti del settore IT (Information Technology/Tecnologia dell’Informazione) e chiunque sia interessato a scoprire come l’intelligenza artificiale e i servizi cloud stiano trasformando il panorama tecnologico. La partecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria per garantire un posto.