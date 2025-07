Vola con l'auto in un burrone a Tortorici: 58enne di Mirto finisce in ospedale

Un tremendo volo nel burrone che poteva avere conseguenze ben più gravi, ma che fortunatamente si è concluso solo con qualche trauma e contusioni diffuse per l’automobilista coinvolto, riaccende i riflettori sulle pessime condizioni di sicurezza delle strade interne nel comprensorio di Tortorici.

L’incidente si è verificato lungo la provinciale 159/A tra le contrade di Serro Alloro e Bruca, quando un 58enne originario di Mirto al volante della sua autovettura è finito fuori strada precipitando per alcuni metri in un dirupo. Il tonfo è stato avvertito dai residenti di un’abitazione delle vicinanze che hanno tempestivamente allertato i soccorsi.

Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dalle lamiere dell’auto finita tra la fitta vegetazione consegnandolo alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno quindi trasferito in ospedale.