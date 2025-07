Video fake su Tiktok: "Messina è la seconda città più sporca d'Italia", il sindaco Basile annuncia querela

Un video diffuso su TikTok accusa Messina di essere la seconda città più sporca d’Italia, ma il sindaco Federico Basile annuncia querela, chiarendo che le immagini risalgono a prima del 2018, quando la città affrontava una grave emergenza rifiuti.

«C’è chi cerca di infangare – afferma Basile – un percorso virtuoso che la nostra città ha costruito negli anni. Messina oggi è una delle città metropolitane più pulite d’Italia. In quel video si utilizzano immagini risalenti a prima del 2018, quando la città attraversava un’emergenza rifiuti profonda. Si vedono cassonetti stracolmi che oggi non esistono più, completamente rimossi da anni con l’avvio della raccolta porta a porta su tutto il territorio.

Oggi Messina – ribadisce Basile – è una città profondamente cambiata. Una città che ha scelto, con coraggio, di trasformarsi. E lo ha fatto insieme con i suoi cittadini, con scelte nette, sacrifici, impegno quotidiano. Nel 2024 abbiamo raggiunto il 58,57% di raccolta differenziata, con punte mensili che superano il 60%. Numeri reali, che parlano chiaro. A dirlo è il Rapporto Ispra 2024, che ci colloca al settimo posto in Italia tra le città con oltre 200.000 abitanti e al primo posto nel Sud Italia. Abbiamo conseguito la Bandiera Blu 2025, prima tra le città metropolitane italiane. A luglio, durante l’Ecoforum nazionale di Legambiente, Messina ha ricevuto la menzione speciale come città metropolitana pioniera del Centro-Sud. I principali Consorzi di filiera, come Conai e Comieco, attestano oggi che Messina è un esempio virtuoso di gestione dei rifiuti nel Mezzogiorno».