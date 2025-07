Rassegna stampa 29-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud in edicola oggi:

Regione Siciliana, 600 emendamenti alla manovra ter: quante trappole per il governo

Ponte, oggi il Cda della “Stretto” chiude il cerchio tracciato nel 2023

Messina, il porto di Tremestieri torna fruibile: attesa di 4 mesi per… 7 giorni di lavori

Il sit-in davanti alla Prefettura di Messina: «Stop al genocidio di Gaza»

IL CASO

I bambini a casa e il micronido “deposito” per la festa del Santo Patrono: scoppia la polemica a Savoca

IN PROVINCIA

Milazzo, la riqualificazione dei Molini Lo Presti potrebbe non essere solo un auspicio

Capo d’Orlando: Palazzo Europa e Iacp insieme per risolvere l’emergenza sanitaria