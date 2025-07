Messina, il porto di Tremestieri torna fruibile: attesa di 4 mesi per... 7 giorni di lavori

Dal 27 marzo al 28 luglio. Ecco quanto è rimasto “chiuso a metà” il porto di Tremestieri. Da mezzogiorno di ieri è finalmente tornato pienamente fruibile. Ma quattro mesi di attesa sono troppi per poter anche solo dire che il peggio è passato.

La draga “Giuseppe Cucco”, in una settimana scarsa ha completato il suo lavoro. Sette giorni di operazioni (costate circa 400 mila euro fra spostamento a Contesse di 26mila metri cubi di sabbia e invio in discarica di altri 450) e centoventi per le autorizzazioni. Basta questo per dare l’idea di quanto lenta sia la fase preparatoria di una attività che, a Tremestieri, non è straordinaria, ma una routine. Da quindici anni. Non si doveva scavare un nuovo porto, non c’è stata una mareggiata epocale che ha cambiato l’assetto dei fondali, ma solo una “sciroccata” come tante altre se ne registrano nello storico di quel quadrante di mare.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale