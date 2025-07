I bambini a casa e il micronido "deposito" per la festa del Santo Patrono: scoppia la polemica a Savoca

Il micronido usato come punto di appoggio in occasione della festa dal santo patrono e i bambini costretti a rimanere a casa. È quanto accaduto a Savoca, dove è divampata una polemica politica sull’uso della struttura comunale della frazione San Francesco di Paola.

I consiglieri di minoranza Giuseppe Muscolino, Adele Trimarchi e Giuseppe Meesa hanno presentato un’interrogazione al sindaco Massimo Stracuzzi chiedendo perché sia stato interrotto un pubblico servizio utilizzando impropriamente gli spazi del micronido, ambiente dove ci sono bambini non del tutto vaccinati e perché successivamente non sia stata effettuata l'igienizzazione dei locali, mettendo a rischio la salute di bambini.

«L’uso del micronido non risulta supportato da alcun atto ufficiale o provvedimento amministrativo, come attestato dal segretario - ha evidenziato l’opposizione - e la cooperativa che lo gestisce ha comunicato la sospensione del servizio solo alle 20 del giorno precedente, senza alcun preavviso congruo alle famiglie».

Il sindaco ha confermato che l’edificio pubblico è stato utilizzato per i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, spiegando che la pulizia dei locali (bagni personale) è stata effettuata nei tre giorni seguenti da personale comunale, anche con una pulizia accurata di tutta la struttura: «Non era mia e nostra intenzione mettere in difficoltà le famiglie - ha detto in aula - e mi spiace se abbiamo arrecato disagio per la mattina del venerdì».

