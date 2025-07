Camion incastrato in un tornante a Gesso: bloccata la strada per Villafranca

Un tir è rimasto bloccato in un tornante particolarmente stretto lungo la discesa che collega Gesso a Villafranca, subito dopo la vecchia stazione ferroviaria. Il mezzo, troppo lungo per affrontare la curva, ha ostruito completamente la carreggiata.

Molti automobilisti sono stati costretti a tornare indietro, mentre alcuni si sono avventurati lungo la discesa di via Torrente Gallo, affrontando non poche difficoltà. Sul posto è atteso un mezzo di soccorso per liberare la strada. La circolazione resta interrotta.