Torna fruibile il porto di Tremestieri: si sono concluse le operazioni di dragaggio

Da mezzogiorno di oggi il porto di Tremestieri è tornato pienamente fruibile. La draga Giuseppe Cucco ha completato il suo lavoro di dragaggio dei fondali di uno dei due approdi consentendo così la piena operatività dello scalo commerciale della città.

Era di fatto dimezzato dal 27 marzo quando, dopo una serie di giornate di mareggiate, quasi 30mila metri cubi di sabbia si erano depositati nel sito.

Da quel giorno centinaia di camion hanno invaso la città per via del sovraccarico dell'unico scivolo utilizzabile. Le deroghe anche per 6 ore al giorno hanno fatto imbarcare dai porti del centro città, anche 600 mezzi al giorni, cioè quasi il 30% dell'intero movimento giornaliero.

Adesso tutto questo non dovrebbe più accadere o comunque, visto il periodo di esodo, dovrebbe essere decisamente meno impattante sulla città.