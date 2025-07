Rassegna stampa 28-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud-Messina in edicola oggi:

- Nelle 324 tavole di Rfi-Italferr le opere ferroviarie legate al Ponte sullo Stretto

- Regione Siciliana, maggioranza al bivio: Micciché media tra Schifani e Mpa

- Palermo, hotel assegnato al nipote di Brusca: interviene la commissione antimafia

- Messina, dipendenti dell’Atm "spiati" dall’Azienda? L'interrogazione del consigliere comunale Alessandro Russo

- Bonifica della Falce, via alla gara a Messina per la direzione dei futuri lavori

- Messina, undici feluche puntano lo Spada: la pesca più antica sa rinnovarsi

- Milazzo, tempi di riconversione incerti e solidarietà in scadenza per i lavoratori della Duferco