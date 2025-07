Policlinico di Messina, la soddifazione di Fp Cgil e Uil Scuola Rua per l’aggiudicazione della gara per operatori socio sanitari

Per i dirigenti sindacali si tratta di un risultato importante che finalmente consentirà di far fronte alle numerose esigenze dei pazienti non autonomi o parzialmente autonomi, riducendo i carichi di lavoro dei colleghi

«Dall'1 agosto 2025 diversi operatori socio sanitari presteranno servizio nei reparti degenza dell’Azienda Policlinico “G. Martino” per far fronte alle esigenze dei pazienti non autonomi o parzialmente autonomi e contestualmente ridurranno il notevole carico di lavoro dei pari colleghi che sino ad oggi hanno dovuto garantire un servizio adeguato nonostante le oggettive carenze di organico». Questo il commento soddisfatto dei dirigenti sindacali Antonio Trino e Franco Di Renzo (Fp Cgil) e di Angelo Alessandrino (Uil Rua) per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di supporto assistenziale da svolgersi con personale operatore socio sanitario (oss).

«La riunione del 11.02.2025 che si è tenuta in prefettura tra le OO.SS. e i vertici del Policlinico – affermano Trino, Di Renzo e Alessandrino - ha dato il risultato sperato. Certamente questo rappresenta solo l’inizio di un nuovo obiettivo nella speranza che la Regione incrementi il tetto di spesa per il personale, affinchè l’Aou possa assumere personale Oss, con contratto a tempo indeterminato, da inserire stabilmente nella dotazione organica. Un ringraziamento va al Vice Capo di Gabinetto della Prefettura, alla direzione, ai dirigenti e al personale del comparto della Aou che hanno dato il loro contributo per consentire la deliberazione di cui in argomento».