Milazzo, tempi di riconversione incerti e solidarietà in scadenza per i lavoratori della Duferco

Giovedì scadrà la cassa integrazione per i lavoratori della Duferco di Giammoro, a Pace del Mela, e tra le maestranze cresce la preoccupazione per quello che potrebbe accadere in caso di mancato rinnovo.

Infatti nonostante gli appelli, ad oggi non sono giunte comunicazioni ufficiali, né si ha contezza di interventi da parte del Ministero.

Rispetto allo scorso anno il numero dei lavoratori interessati è diminuito poiché molti sono stati collocati per le attività sul Pontile o in altre società del gruppo ligure. Ma c’è chi non è in età di pensione e teme, in assenza di una convocazione ufficiale da parte dell’azienda, di ritrovarsi non solo senza lavoro ma senza salario.

« In assenza di risposte – sottolineano – siamo pronti a intraprendere tutte le iniziative necessarie. L’attuale contratto di solidarietà è stato firmato lo scorso luglio dall’azienda e i sindacati e quindi diventa fondamentale che il ministero del Lavoro proroghi per 12 mesi, trattandosi di uno strumento necessario ad affrontare la fase di riconversione produttiva, tutelando il reddito di chi è in attesa del rientro al lavoro».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale