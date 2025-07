Milazzo, controlli straordinari dei carabinieri: 8 denunce, 11 segnalati per droga e due attività commerciali nel mirino

Due le denunce per reati connessi alla circolazione stradale: una persona è stata sorpresa alla guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un’altra ha rifiutato di sottoporsi al test per l’accertamento dell’assunzione di stupefacenti. Altre tre denunce sono scattate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

I controlli si sono estesi anche ad alcune attività commerciali. Due titolari sono stati denunciati per tentata frode nell’esercizio del commercio, mentre un terzo è finito nei guai per la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Sul fronte del contrasto al consumo di droga, undici persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina in qualità di assuntori. I soggetti, trovati in possesso di modiche quantità di hashish, marijuana e crack, detenevano le sostanze per uso personale. La droga è stata sequestrata e inviata al R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.