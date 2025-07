Messina, sfiorata la tragedia a Gazzi: ciclista investito da un treno regionale

Momenti di paura ieri sera nei pressi della stazione di Gazzi, dove un giovane extracomunitario è stato investito da un treno regionale in transito. Il convoglio, partito da Messina e diretto a Catania, ha urtato l’uomo intorno alle 22, mentre percorreva in bicicletta un tratto di ferrovia a ridosso dei binari.

Accanto a lui c’era un altro giovane, anch’egli straniero e in sella a una bicicletta, che è riuscito fortunatamente a salvarsi senza riportare conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima ipotesi, i due uomini avrebbero perso il treno e, nel tentativo di raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto, avrebbero proseguito lungo la linea ferroviaria, imboccando però la direzione sbagliata. Poi, l’impatto violento con il treno in corsa e l’arrivo dei soccorsi. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, dove è attualmente ricoverato con diverse fratture. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.