Messina, scerbatura e messa in sicurezza delle strade provinciali: in fase di ultimazione il piano d'interventi nel territorio metropolitano

La Città Metropolitana di Messina continua a svolgere con efficacia il proprio ruolo nella gestione del territorio, promuovendo interventi mirati alla sicurezza stradale e alla tutela ambientale. Le attività concluse e quelle in corso, distribuite su più fronti, testimoniano un'attenta pianificazione e una risposta concreta alle esigenze delle comunità locali. Nel capoluogo peloritano sono stati completati i lavori di riqualificazione lungo la s.p. 33 Altolia, s.p. 34 Briga (sulla quale si sta eseguendo anche la scarificazione e bitumatura del manto stradale), s.p. 35 Pezzolo, s.p. 39 Forte Cavalli e s.p. 43 bis Panoramica dello Stretto dove si è intervenuti con operazioni di scerbatura, rimozione di rifiuti e interventi sul manto stradale, restituendo decoro e funzionalità alle infrastrutture.

Sulla s.p. 40 di Zafferia, invece, i lavori sono in fase di completamento, con la sistemazione delle pertinenze e la rimozione della vegetazione infestante.

Parallelamente, sono in corso ulteriori interventi su altre arterie urbane, secondo una programmazione che tiene conto delle priorità emerse dai rilievi tecnici e dalle segnalazioni territoriali.

Nel comprensorio tirrenico si sta operando lungo la s.p. 55 di S. Martino di Spadafora, s.p. 56 di Venetico, s.p. 63 di Condrò, s.p. 65/a di S. Pier Niceto.

Con riferimento agli interventi in corso nelle Isole Eolie, le attività sono in fase di esecuzione sulla s.p. 178/a in località Vulcano Porto e, a Lipari, sulla s.p. 179 di Piano Conte.

Contemporaneamente, si stanno effettuando interventi per ripristinare la regolarità del piano viabile e migliorare la sicurezza della circolazione.

Ulteriori operazioni sono in corso su strade di penetrazione agricola come Vulcano Piano– Gelso, Filicudi Porto–Pecorini e Rocca Ciavole–Val di Chiesa.