Messina, dipendenti dell’Atm ”spiati” dall’Azienda? L'interrogazione del consigliere comunale Alessandro Russo

L’Atm “spia” i suoi dipendenti? È il consigliere comunale Alessandro Russo a chiedere che l’Azienda risponda a tale domanda. E lo fa con un’interrogazione urgente, rivolta all’Amministrazione comunale e alla presidente dell’Atm Carla Grillo. «Le organizzazioni sindacali, unanimemente, hanno fatto sapere che l’Azienda starebbe compiendo delle indagini private nei confronti di diversi lavoratori, nel quadro di un sistema di controllo derivante da un rivendicato diritto di “controllo difensivo sul patrimonio aziendale in senso ampio” che dovrebbero verificare presumibili violazioni del rapporto fiduciario. Orbene – afferma l’esponente del Pd –, laddove una tale forma di controllo da parte dell’Azienda sia pure ammissibile (sebbene il discrimine nell’esercizio di tale facoltà appaia molto severo da individuare), è del pari vero che per attuare tali modalità servirebbero, innanzitutto, forme operative improntate a proporzionalità e fondate e più che ragionevoli necessità di approfondimento di eventuali profili di responsabilità; ancora, non potrebbe essere pertanto consentita né accettabile una indiscriminata politica di indagine e/o pedinamento nei confronti di un numero ampio di dipendenti, senza che per ciascuno di essi non fosse presente un ragionevole e fondato dubbio. Di tale attività di indagine privata, dovrebbe essere individuata una catena di responsabilità chiara.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale