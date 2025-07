Massa San Giovanni, la festa del patrono: la comunità del villaggio rinnova il legame di fede e devozione

Grande festa a Massa San Giovanni che ieri ha celebrato il santo patrono. Un lungo scampanio ne ha annunciato l’uscita, suono di festa e di gioia ritrovata, due anni dopo la tragedia degli incendi che hanno devastato i quattro villaggi a nord della città. Il corteo guidato dal parroco don Giuseppe Giunti e allietato dalla banda, ha accompagnato l’antichissimo simulacro di San Giovanni retto a spalla da un gruppo di portatori che si sono dati il cambio nelle varie soste, condividendo la fatica trasformata in grazia. La processione è stata preceduta dalla messa solenne presieduta dal presidente dell’Ipab Collereale mons. Mario di Pietro, alla presenza del primo cittadino e degli altri rappresentanti istituzionali.

Nei giorni precedenti grande successo per le iniziative nell'ambito dei festeggiamenti: in particolare il musical "Storia di una dancing queen" ispirato al capolavoro degli Abba, messo in scena dalla compagnia Instrumenta Pacis e Giubileopoli, il gioco che si ispira al classico Monopoli reinventato in chiave Giubileo, con un mega tabellone allestito nella chiesa di San Giovanni.