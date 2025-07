Ennesimo incidente a Messina, pedone 69enne travolto sulla Litoranea muore in ospedale

Ennesimo tragico incidente a Messina. Un uomo di 69 anni, Letterio Verboso, è stato investito da uno scooter, lungo la via Consolare Pompea, nella zona di Sant’Agata, poco prima del bivio per Fiumara Guardia. Il sessantanovenne stava attraversando la strada quando è arrivato il mezzo condotto da un giovane. L’impatto è stato violentissimo. Dopo le prime cure prestate da un medico che si trovava in zona, è intervenuta l’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale Papardo, in codice rosso. Si sono rivelati vani i tentativi di salvarlo, viste le condizioni disperate nelle quali è arrivato in ospedale. In serata è stato comunicato il decesso.

L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha causato lunghe code sulla litoranea, visto anche l’alto traffico domenicale. Sul luogo si è recata la Polizia municipale per i rilievi del caso.