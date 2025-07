Ccpm di Taormina, a breve la nuova proroga ma il pericolo non è scampato

Manca ancora l’ufficialità ma è solo questione di giorni. Questa settimana sarà infatti decisiva per avere la conferma della proroga di un altro anno della convenzione con l’ospedale “Bambino Gesù”, in scadenza il 31 luglio, per mantenere attivo il reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

Il governo regionale ha inviato la richiesta al Ministero della Salute, in attesa di una possibile deroga al decreto Balduzzi per mantenere due strutture in Sicilia, con l’inserimento del reparto nella “rete ospedaliera” tramite la connessione con una Cardiochirurgia esistente. La scelta dovrebbe avvenire tra l’ospedale “Papardo” di Messina (che però è un Dea di primo livello) e il Policlinico di Catania (Dea di secondo livello).

La chiara volontà di mantenere in vita la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina arriva anche dall’Assemblea regionale siciliana.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale