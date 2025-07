Bonifica della Falce, via alla gara a Messina per la direzione dei futuri lavori

Rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione della Zona falcata di Messina: si stringe il cerchio in direzione di un appalto fondamentale per restituire alla pubblica fruizione, eliminando l’inquinamento industriale, da un segmento della penisola falcata, coincidente in buona parte con la Real Cittadella spagnola. Una superficie ormai destinata a tornare fondamentale nello scacchiere del fronte a mare, della storia e della cultura, dello sviluppo croceristico e turistico.

Si terrà oggi, nella sede dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, una riunione degli uffici per potere realizzare, entro agosto, un obiettivo propedeutico indispensabile al successivo appalto per la bonifica da 21 milioni e 539.000 euro. Si, tratta, in particolare, della procedura negoziata affidata al Mepa per l’impegnativa “direzione lavori” del maxi appalto, un incarico del valore globale di 146.802 euro (127.466 quali compenso professionale e 19.335 euro quali spese e oneri accessori).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale