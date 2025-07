L'attivista messinese Antonio Mazzeo rientratro in Italia: alle bombe su Gaza si sta sommando lo sterminio per fame e sete

Antonio Mazzeo, attivista e giornalista impegnato nella causa palestinese, è rientrato in Italia con un volo di linea da Tel Aviv, giunto a Fiumicino. Commosso, è stato abbracciato, all’esterno del Terminal 3, da rappresentanti delle associazioni AssopacePalestina, Arci e Un Ponte Per, Freedom Flotilla, da Arturo Scotto del PD, dalla presidente dell’Osservatorio contro la militarizzazione della Scuola e delle Università, Roberta Leoni, e dall’ex senatore Giovanni Russo Spena.

Mazzeo, che era a bordo dell’Handala, una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition, impegnata in una missione umanitaria con l’obiettivo di raggiungere Gaza via mare, intercettata e sequestrata in acque internazionali, dirottata poi verso il porto israeliano di Ashdod, ha scelto l'espulsione immediata da Israele: ha preferito firmare per il rimpatrio, evitando così una detenzione.

«Lancio l’appello affinché l'"Handala", con il suo carico di aiuti e dei giocattoli, la cosa piu importante a bordo di quella barca, venga immediatamente dissequestrata e venga riconsegnata alla Freedom Flotilla Coalition: il Mare Nostrum non è più mare di nessuno ma soltanto il mare israeliano dove si possono permettere di continuare a fare quello che vogliono. Le preoccupazioni vadano alle condizioni della popolazione palestinese: la situazione di Gaza, definirla una catastrofe è ridicolo: alle bombe si sta sommando lo sterminio per fame e sete di un’intera generazione di giovani. E sono un migliaio le gestanti che rischiano di perdere il loro bambino prima che venga alla luce per le condizioni di mal nutrizione».