Trasporti con le Eolie... in alto mare: la Regione sotto doppio attacco

Dopo l’appello di Peppe Marici, uno dei papabili alla carica di sindaco di Capo d’Orlando alle prossime elezioni amministrative, sul caso del mancato collegamento con aliscafi alle Isole Eolie intervengono a gamba tesa sia il Pd che il partito “Sud Chiama Nord”. Proprio il deputato di quest’ultimo a Palazzo dei Normanni, Giuseppe Lombardo, rinnova agli uffici della Regione la richiesta di documentazione per capire la fattibilità dell’opzione del Codice degli appalti» per aggiungere ai collegamenti già in attività dal porto di Milazzo una corsa da Capo d’Orlando e accende i riflettori sul silenzio della Regione dopo il fallito tentativo di avviare la gara per affidare la concessione del collegamento. «Il silenzio della Regione – sottolinea – è assordante». Poi, Lombardo precisa che «non abbiamo mai ricevuto la documentazione richiesta all’assessore ai Trasporti della Regione siciliana Alessandro Aricò, nonostante due solleciti della commissione regionale, nonostante un consiglio comunale straordinario, nonostante la richiesta sia stata fatta da più parti.

