"Se state guardando questo video sono stato rapito". L'appello del messinese Antonio Mazzeo: "Fate pressione per il nostro rilascio"

La nave con cibo e giocattoli era salpata il 20 luglio dal porto di Gallipoli.

Era diretta verso la Striscia di Gaza dopo una prima sosta fatta a Siracusa.

Leggi anche La nave “Handala” della Freedom Flottila è partita da Siracusa verso Gaza

«Vogliamo rompere il blocco illegale e letale imposto da Israele e portare aiuti umanitari essenziali ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: non resteremo in silenzio mentre Gaza viene affamata, bombardata e sepolta sotto le macerie», dicono gli attivisti.

A bordo della nave ci sono ventuno persone: attivisti, operatori umanitari, parlamentari e giornalisti provenienti da diversi Paesi del mondo. E oltre ad Antonio Mazzeo c'è anche un altro italiano: il barese Antonio La Picirella.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha annunciato la convocazione immediata di una seduta urgente della giunta comunale.

Contestualmente chiederà l’attivazione di ogni canale di diplomazia internazionale per ottenere l’immediata liberazione del professore Antonio Mazzeo e degli altri attivisti presenti a bordo: «Messina si stringe attorno a chi opera per la pace - ha dichiarato il primo cittadino peloritano - e non può restare in silenzio di fronte a un’azione che colpisce chi si impegna quotidianamente per i diritti umani e la solidarietà internazionale».