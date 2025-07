Santa Teresa di Riva e il continuo passaggio dei camion: residenti pronti a scendere in strada

«Se non interviene la politica, siamo pronti a scendere in strada e bloccare i mezzi». Cresce l’esasperazione tra i cittadini di Santa Teresa di Riva per il continuo e costante transito nelle ore notturne dei mezzi pesanti impegnati nei cantieri per la costruzione della nuova linea ferroviaria a doppio binario Giampilieri-Fiumefreddo.

Sul lungomare circolano ogni notte, ad eccezione dei fine settimana, centinaia di camion in entrambi i sensi di marcia, diretti (o provenienti) al cantiere della Stazione di Sant’Alessio Siculo. Mezzi che transitano vuoti in direzione Catania e tornano poi carichi con le terre e rocce da scavo derivanti dalla costruzione della galleria “Forza d’Agrò”.

Un via vai caratterizzato dal rumoroso passaggio di centinaia di autocarri di grandi dimensioni, spesso in gruppo, che arrivano dal casello autostradale di Roccalumera e lo raggiungono dopo dopo aver prelevato il carico. Tra i camion in transito anche quelli che giungono per scaricare a Sant’Alessio Siculo i conci in cemento armato per comporre la volta della galleria. Un intenso passaggio che in queste serate estive aumenta notevolmente il traffico sul lungomare santateresino e di conseguenza i rischi per la circolazione ma soprattutto per i pedoni, vista la presenza di migliaia di persone che affollano le piazze (dove si tengono anche gli spettacoli), i locali pubblici o che passeggiano sulla litoranea.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale