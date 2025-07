Messina, Vito è l’uomo dal cuore nuovo: «Vivere è un miracolo quotidiano»

«Guardando indietro, mi sembra di aver vissuto più di una vita A chi ha paura, voglio dire: è normale. Ma non siete soli». Quella di Vito Ienna, classe 1968, è una storia di rinascita. Un viaggio all'inferno andata e ritorno che vuole trasmettere forza a chi è in attesa di trapianto. «L’8 marzo 2020 – racconta – ricevevo una notizia che avrebbe cambiato per sempre la mia vita: ero positivo al Covid. Un tampone e tutto si fermò. Poco dopo, anche mia moglie e mio figlio risultarono contagiati. Ma mentre loro attraversarono l’infezione quasi senza accorgersene, io fui travolto da una tempesta. Un mese dopo, proprio l’8 aprile, il mio cuore si arrese per la prima volta. Quel giorno decise di lanciarmi un grido disperato. Un dolore retrosternale improvviso, violento, come se qualcosa dentro di me si fosse spezzato. Fui trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina. Lì, i medici capirono subito: era un infarto. Mi sottoposero al primo intervento coronarico e mi impiantarono uno stent». Vito si risvegliò in rianimazione Covid. Un reparto, come lo descrive lui minuziosamente, che pesa ogni parola, «dove il silenzio pesa più del rumore, dove ogni respiro è una conquista. In quella solitudine, – dice – imparai ad ascoltare.

