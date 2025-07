Piano strade a Messina: la Giunta approva la delibera da 38 milioni di euro

«Altri 6 milioni di euro per il rifacimento delle strade cittadine. Siamo stati consequenziali: dopo la presentazione del Piano strade e dei progetti da 32 milioni alla Regione, in Giunta abbiamo approvato il Dip-Documento di indirizzo e programmazione per ulteriori 6 milioni di euro destinati alla riqualificazione della pavimentazione stradale di diverse vie e pertinenze nei villaggi della città di Messina da realizzare con fondi comunali, a dimostrazione della capacità di spesa oggi raggiunta dal Comune. In totale, 38 milioni di euro investiti per una città più moderna».

Il sindaco Federico Basile, al termine della riunione dell’esecutivo di Palazzo Zanca, spiega la rilevanza degli interventi legati al “Piano strade”. Interventi reclamati con forza dai messinesi, soprattutto nei mesi scorsi, quando gran parte delle arterie stradali della città, e dei villaggi, si è scoperta fragile, disseminate di buche, a volte di vere e proprie voragini, pericolose per l’incolumità delle persone e degli automobilisti.

