Messina, va in pensione il comandante della Stazione carabinieri di Ganzirri, Antonio Tavilla

Il luogotenente carica speciale Antonino Tavilla, figura di riferimento per l’Arma dei carabinieri a Messina, ha concluso il suo servizio attivo nel giorno del suo sessantesimo compleanno, congedandosi dopo quasi quarant’anni di carriera esemplare nelle fila dell’Arma. Nato a Messina, ha intrapreso la sua vita militare nel 1985 come carabiniere ausiliario nella Stazione carabinieri Messina Principale. Dopo aver frequentato il 39° Corso Sottufficiali a Velletri e Firenze, è stato destinato, alla fine degli anni ’80, a Napoli, dove ha trascorso sette anni.

Durante il servizio nel capoluogo campano, è entrato a far parte della Sezione Omicidi del Nucleo Operativo, in un periodo segnato da violenti conflitti tra clan camorristici. Ha preso parte a numerose indagini cruciali e alla cattura di pericolosi latitanti, tra cui uno dei dieci più ricercati d’Italia negli anni ’90. Partecipò attivamente anche alle indagini connesse all’inchiesta “Mani Pulite”.

Dal 1994 al 1999 è stato trasferito a Reggio Calabria, dove ha prestato servizio come istruttore presso la Scuola Allievi Carabinieri, contribuendo alla formazione di decine di giovani militari. Nel 1999 è rientrato nella sua città natale, proseguendo la sua attività investigativa presso il Nucleo Operativo di Messina Centro.

Nel 2015, ha raggiunto un obiettivo professionale a lungo desiderato: comandare una Stazione Carabinieri. Gli è stata infatti affidata la guida della Stazione di Ganzirri, che ha diretto fino al giorno del suo congedo.

Tavilla ha sempre affiancato il servizio operativo a un costante percorso di crescita culturale e accademica: è laureato in Giurisprudenza e in Scienze dell’Amministrazione, e ha conseguito un master in Filosofia del Diritto. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi encomi, elogi e attestazioni di merito da parte della scala gerarchica e dell’Autorità Giudiziaria. Nel 2024, al culmine della sua attività, è stato insignito dal Presidente della Repubblica della prestigiosa Medaglia Mauriziana al merito militare per dieci lustri di carriera.