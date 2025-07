Messina, oggi possibili disagi idrici nella zona nord: Amam attiva misure precauzionali a causa di interruzioni elettriche

A causa di ulteriori interruzioni nella fornitura elettrica da parte di Enel, probabilmente dovute alle intense ondate di calore che stanno mettendo sotto pressione le linee elettriche, Amam ha attivato una procedura di sicurezza già sperimentata lo scorso giugno. Per evitare problematiche più gravi, nelle ore di maggior consumo energetico i sistemi di pompaggio dell’acqua dal Fiumefreddo verranno attivati in modo graduale. Questa misura precauzionale, necessaria per tutelare l’integrità degli impianti, potrebbe però causare disagi temporanei nella distribuzione dell’acqua. In particolare, oggi 26 luglio potrebbero verificarsi cali di pressione o interruzioni del servizio idrico nella zona centro nord di Messina (da piazza Castronovo), nella periferia nord e nei villaggi collinari nord. Amam ha assicurato che la situazione sarà attentamente monitorata e che eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati. L’azienda è pronta ad attivare, se necessario, servizi aggiuntivi di supporto alla popolazione.