Messina, incidente nella notte in via Cannizzaro: grave un rider dopo lo scontro con una moto

Un violento impatto si è verificato intorno alla mezzanotte in via Tommaso Cannizzaro, all’incrocio con viale Italia. Coinvolti nello scontro una moto con due persone a bordo e una bicicletta, condotta da un rider impegnato in una consegna a domicilio. Ad avere la peggio sono stati il motociclista e il giovane rider, entrambi rimasti feriti ma coscienti.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato ed i sanitari del 118, intervenuti con due ambulanze per prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti in ospedale. Particolare preoccupazione desta la condizione del rider, un giovane di origini srilankesi in codice rosso, la cui prognosi è riservata.

Numerosi i passanti presenti in strada al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità.