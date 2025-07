Messina brucia ancora, fiamme alte a Bisconte: lambita un'abitazione

Un violento incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in via Polveriera, nella zona di Bisconte, a Messina. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono rapidamente propagate lungo il versante della montagna, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti tre automezzi dei pompieri che stanno lavorando intensamente per contenere l’avanzata del fronte di fuoco e mettere in sicurezza l’area circostante.

Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse proprio a causa delle raffiche di vento che stanno spingendo le fiamme verso la vegetazione e le abitazioni limitrofe. Particolarmente critica la situazione nei pressi di un’abitazione che è stata lambita dal fuoco.