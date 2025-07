Il ministro Giuli a Milazzo: "Un castello straordinario che va valorizzato come volano per il turismo" FOTO

La visita del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a Milazzo è durata circa due ore. Ad accoglierlo il sindaco Pippo Midili, la sua giunta, la senatrice Ella Bucolo, il vice prefetto Francesco Milio, e rappresentanti militari come il capitano dei carabinieri Alberto Dal Basso; della capitaneria di Porto Alessandro Sarro, il comandante della Polizia Locale Giacomo Villari.

Dopo avere visitato il MuMa (Museo del Mare), il Duomo antico, il terrazzo del Mastio, il ministro ha avuto modo di vedere i lavori di restauro della chiesa del Santissimo Salvatore al Borgo.

Al termine della visita, il ministro ha dichiarato: "Un castello straordinario che merita attenzione e dopo il rilascio della concessione in scadenza cercheremo di valutare con l’amministrazione gli interventi da porre in essere per valorizzarlo e renderlo sempre più volano per il turismo di Milazzo e del comprensorio".