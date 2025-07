Fari sul Pudm, doppia scommessa a Milazzo: la riviera di Ponente e il porticciolo

Milazzo è stato il primo Comune ad avere approvato il Piano di utilizzo delle aree demaniali (Pudm). Un programma di tutela e di sviluppo che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, è stato strutturato per favorire gli investimenti dei privati sia a Levante sia soprattutto a Ponente, considerata la zona più appetibile. Nello specifico a Levante, oltre al mantenimento delle concessioni già rilasciate, si indica la previsione del porto turistico localizzato diversi anni addietro dal Consiglio comunale nello specchio acqueo compreso tra il molo Marullo e l’area antistante alla chiesa di San Giacomo. Un porto che è presente anche nel Prg del 1989. Per quanto riguarda il borgo di Vaccarella, il Pudm prevede che il tratto di arenile posto tra la chiesa di Santa Maria Maggiore e l’inizio della strada Panoramica venga destinato ad alaggio per imbarcazioni da pesca. A Croce di mare, invece, è stato localizzato un punto ristoro, lasciando la spiaggia alla pubblica fruizione. Nessun intervento invece lungo il Promontorio «per esigenze di salvaguardia ambientale, data la valenza paesaggistica.

