Barcellona, il giallo sulla donna russa trovata morta sul torrente Longano: arrestato il compagno

Si concretizza in un provvedimento di custodia cautelare in carcere la svolta impressa dalla Procura di Barcellona e dalla Polizia al caso della morte di Raisa Kiseleva, la donna russa di 75 anni, il cui corpo è stato trovato nel torrente Longano il 12 luglio scorso. È stato infatti arrestato per l’ipotesi d’accusa di omicidio volontario il sessantenne disk jokey Michelangelo Corica, che nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati. Le indagini svolte dal Commissariato barcellonese in collaborazione con la Squadra mobile di Messina, coordinate dalle sostitute procuratrici Veronica De Toni e Dora Esposito, sotto la guida del procuratore Giuseppe Verzera sono sfociate nel provvedimento del giudice delle indagini preliminari Giuseppe Caristia.

A quanto pare, uno degli elementi al centro dell’indagine risiederebbe nel succedersi di due versioni discordanti sull’accaduto, che sarebbero state fornite da Corica in distinte occasioni.

