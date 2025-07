Agguato a colpi di fucile da caccia a Gioiosa Marea: 45enne fugge in campagna e riesce a salvarsi

Potrebbe essersi trattato di un vero e proprio agguato fallito o comunque di un’azione intimidatoria d’avvertimento in piena regola, anche se al momento le indagini sono in corso e non viene esclusa alcuna ipotesi. I fatti sono accaduti nella notte di lunedì scorso, a Gioiosa Marea, dove sono stati esplosi alcuni colpi di fucile all’indirizzo di un 45enne, già gravato da una condanna per associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata giunta a conclusione del procedimento giudiziario scaturito da una delle varie maxi operazioni antimafia condotte sul territorio della provincia di Messina agli inizi degli anni Duemila.

Una vicenda su cui vige il più stretto riserbo, ma secondo quanto si è appreso, l’uomo si trovava all’interno della propria abitazione in una zona collinare di Gioiosa Marea, quando, intorno alle due di notte, è stato destato dall’insistente abbaiare dei cani. Recatosi all’esterno della casa per verificare che tutto fosse a posto, ha percepito degli strani rumori provenire dai dintorni. A quel punto, due individui che si trovavano nelle vicinanze, nascosti tra i cespugli, avrebbero iniziato a sparare all’indirizzo dell’uomo che si è subito dato alla fuga.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale