Taormina, si potenzia la polizia locale con l’assunzione di venti unità

Una riorganizzazione del municipio, tra spostamenti di personale in servizio e assunzioni di nuove unità, presentata dal sindaco Cateno De Luca come la seconda fase della marcia in più per Taormina. L’Amministrazione comunale mette nero su bianco le proprie intenzioni per migliorare la pianta organica di Palazzo dei Giurati, a partire da una delibera di indirizzo relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale e in particolare del piano assunzionale 2026.

Dal 1 gennaio del prossimo anno, essendo decorsi cinque anni dalla data di inizio del risanamento, il Comune sarà fuori dal dissesto finanziario ad ogni effetto di legge e dunque non dovrà più sottostare ai limiti e alle prescrizioni previste per gli enti in dissesto, come i controlli sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. L’Amministrazione ha quindi deciso di prevedere nel programma 2026-2028 del fabbisogno del personale la creazione dell’Area di Polizia locale e l'assunzione a tempo pieno e determinato di una figura apicale-dirigenziale, altamente specializzata e qualificata, destinata a ricoprire il ruolo di comandante a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs n.267/2000 e quindi al di fuori della dotazione organica. All’interno dello stesso documento è stato deciso di prevedere nel 2026 l’assunzione di 20 agenti di Polizia locale, appartenenti all’area Istruttori (ex categoria C) da destinare al potenziamento del Corpo, attualmente formato da poco più di dieci unità sotto le direttive del comandante Giuseppe Cacopardo, per assicurare al meglio i servizi di sicurezza urbana, viabilità, sorveglianza e ordine su tutto il territorio comunale, comprese le frazioni di Mazzeo e Trappitello, particolarmente popolose e prive di un presidio fisso a garanzia dell'ordine pubblico.