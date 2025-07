Strutture ricettive sold out a Milazzo: spopolano B&B e affitti brevi

Appartamenti di piccole dimensioni (tra i 60 e gli 80 metri quadri) da destinare a B&B e affitti turistici. È la nuova tendenza di chi acquista gli immobili in corso di realizzazione a Milazzo e automaticamente determinano l’offerta degli appaltatori edili. Un mercato molto dinamico quello della città del Capo, che ha consolidato dei prezzi che pur rimanendo stabili nella prima parte di quest’anno, sono ritenuti, ad eccezione di Taormina, i più alti non solo della provincia di Messina, ma di tutta la Sicilia. La ragione? Non solo perché Milazzo è base importante delle escursioni delle Isole Eolie, ma anche perché viene considerata meta ideale per il turismo balneare e naturalistico. «Milazzo è da sempre una piazza ambita – afferma un agente immobiliare – anche come residenza estiva e, proprio per questo, negli ultimi anni, la tendenza prevalente è stata quella di acquirenti provenienti da fuori». Un investimento per evitare magari di dover sborsare affitti onerosi per le loro vacanze estiva.

Oggi affittare una casa nella riviera di Ponente costa circa 1500 euro al mese a giugno, 2000-2200 a luglio, sino a 4000 ad agosto per un nucleo di quattro persone. E ciò perché nelle strutture ricettive (ben 150 tra alberghi e Bed & breakfast) spesso trovare una camera in questi periodi è pressoché impossibile.

