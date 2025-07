Raddoppio ferroviario, transito di tir “fuori orario” tra Nizza e S. Alessio: chiesto il rispetto degli accordi

Mezzi pesanti legati ai cantieri del raddoppio ferroviario in transito sui lungomari anche al di fuori degli orari concordati un anno fa per tutti i comuni compresi tra Nizza di Sicilia a Sant’Alessio Siculo. È la contestazione mossa dal sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo, al Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, che riunisce le imprese costruttrici della nuova infrastruttura. Già il 24 giugno il primo cittadino aveva rilevato il passaggio dei camion in orari non previsti, dalle 9.30 alle 11, e il 27 giugno il Consorzio aveva risposto che alcuni dei mezzi citati non trasportavano materiali oggetto dell’accordo ma terre e rocce da scavo provenienti da siti di produzione diversi dalle talpe meccaniche per lo scavo delle gallerie, mentre altri avevano a bordo materiali prodotti dalla talpa della galleria “Sciglio” (Nizza di Sicilia) ma con la qualifica di rifiuti (e non di terre rocce da scavo destinate al riutilizzo come sottoprodotto). «Tale tipologia di materiali è una fattispecie non prevista alla data della stipula dell’accordo - ha specificato l’ing. Antonino Pulejo, presidente del Consorzio - di incidenza minoritaria sul volume totale dei trasporti e che non può transitare in orario notturno, perché gli impianti di smaltimento disponibili sono aperti solo in orario diurno. Siamo comunque disponibili ad un ulteriore incontro al fine di conciliare le esigenze del territorio con quelle dei lavori e di rispetto della normativa in materia di deposito temporaneo dei rifiuti».

Giustificazioni non accolte da Lombardo, che adesso ha scritto nuovamente al Consorzio e per conoscenza a Prefettura, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, intimando l’adempimento degli obblighi assunti con l’intesa dell’8 agosto 2024

