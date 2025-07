Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail tra gli svincoli di Gazzi e Messina centro

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sull'autostrada Messina-Palermo all'ingresso della galleria Perara. Un'auto, mentre percorreva il tratto tra gli svincoli di Gazzi e Messina Centro, ha improvvisamente perso il controllo finendo contro il guardrail. Ferito lievemente il conducente. L’incidente si è verificato intorno alle 15. È subito intervenuta la polizia stradale per i rilievi e per disciplinare la viabilità. La circolazione dei mezzi, in quel tratto in breve è tornata regolare.