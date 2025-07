Vasto incendio dal rione Santo e alimentato dal vento: fiamme vicine al complesso "Messina Due". In pericolo il serbatoio-pilota di Montesanto

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nelle prime ore del pomeriggio nella zona del rione Santo e si sta rapidamente estendendo verso la salita Montesanto, minacciando da vicino il complesso residenziale Messina Due. Ma un rischio grossissimo lo corre il serbatoio Amam di Montesanto. Da scongiurare che le fiamme possano anche danneggiarlo dal momento che si tratta del serbatoio pilota per l'intera rete idrica cittadina. Quello dove arriva l'acqua dal Fiumefreddo e viene dirottata in tutti gli altri serbatoi. Anche i cittadini che risiedono in zona si stanno adoperando per scongiurare che le fiamme raggiungano l'acquedotto.

Il fronte del fuoco è ampio e sta generando una densa colonna di fumo visibile in diverse aree della città, suscitando forte preoccupazione tra i cittadini. Le fiamme stanno avanzando in una zona collinare ricca di vegetazione, favorita dal caldo intenso che in queste ore interessa l’intero territorio messinese. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel contenimento del rogo per evitare che possa raggiungere le abitazioni vicine e causare danni alle strutture o alle persone. Al momento la situazione resta in evoluzione e sotto costante monitoraggio da parte delle autorità. Si raccomanda ai residenti nelle aree interessate di tenere chiuse porte e finestre per proteggersi dal fumo