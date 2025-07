Messina, incendio alle Masse: la rinascita delle comunità dei villaggi due anni dopo la tragedia

"Chi c'era, difficilmente dimenticherà quel giorno": con questo post sulla pagina Facbeook della parrocchia don Giuseppe Giunti ha ricordato il drammatico incendio che, il 25 luglio 2023, ha raso al suolo il territorio delle Masse. Si trattò di una vera e propria Apocalisse per le comunità dei villaggi che hanno subito danni alle abitazioni e ai terreni. Quella notte come in un film il suono delle campane della chiesa di Massa Santa Lucia richiamò tutti al pericolo: a domare le fiamme in attesa dell'intervento dei Vigili del fuoco e dei volontari di Protezione civile il giovane parroco don Giuseppe Giunti, che ha sfidato il pericolo pur di rimanere accanto alla sua gente. Tra le strutture completamente distrutte, l’oasi “Monsignor Fasola”, sede di campi estivi per tante generazioni di giovani e gruppi di sacerdoti.

A resistere alle fiamme solo una piccola statua della Madonna che don Giunti ha trovato su una finestra della cappella dell'oasi, fra un cumulo di cenere.