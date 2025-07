Messina, il clan con capacità camaleontiche in espansione anche in altre piazze

Era riuscito a ritagliarsi un ruolo rilevante nel settore del traffico di sostanze stupefacenti in città, rifornendo diverse “piazze di spaccio”, anche oltre a Mangialupi l’organizzazione al centro dell’operazione Gerarchia.

Il blitz della Squadra Mobile e della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo , coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia che martedì scorso ha portato a 14 arresti, 13 in carcere e uno ai domiciliari su ordinanza della gip Arianna Raffa.

Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi sono le accuse contestate a vario titolo.

Un’associazione che mirava ad espandersi anche in altre zone diverse come Santa Lucia Sopra Contesse, il villaggio Cep, Camaro San Luigi e Camaro San Paolo.

Come ricostruito nelle pagine dell’inchiesta dalla gip Raffa, è emerso che il gruppo era in rapida ascesa e mirava a porsi ai vertici dell’ambiente malavitoso messinese. Un obiettivo che, secondo gli investigatori, veniva prima degli affari e dei guadagni legati al traffico di droga con l’obiettivo di togliere di sbaragliare la concorrenza.

