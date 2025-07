Messina, entra in camera da letto e ruba un portafogli, la proprietaria lo insegue: beccato dagli agenti nel bagno di un bar a Paradiso

Un cinquantottenne messinese, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato un furto in un’abitazione. Ma questa volta, la sorte — e la Polizia — gli hanno chiuso la porta in faccia. Quella del bagno di un bar.

Ieri, una chiamata al 112 ha fatto scattare l’allarme: un estraneo era stato sorpreso all’interno di una casa nel villaggio di Paradiso. In pochi istanti, le Volanti della Polizia di Stato hanno acceso sirene e lampeggianti, e sono piombate sul posto.

Proprio lì vicino, sulla via Consolare Pompea, la scena che si è presentata davanti agli occhi degli agenti era quella di una donna in lacrime, seduta al tavolo di un bar che indicava ai poliziotti dove si trovava il responsabile.

L'uomo si era introdotto nella sua abitazione mentre lei era in camera da letto. Aveva già messo le mani sul suo portafogli, rubando del denaro contante. Appena la donna lo ha scoperto, il ladro ha lasciato cadere la refurtiva e tentato la fuga a piedi. Ma non aveva fatto i conti con il sangue freddo della vittima, che lo ha inseguito per strada, fino a vederlo sparire all’interno del bagno di un bar poco distante. Ed è proprio lì che gli agenti lo hanno stanato: ancora affannato, il fiato corto e il volto segnato dalla corsa e dallo smacco.